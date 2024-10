Le jeune Italien Gianmarco Garofoli complète l'effectif de Soudal Quick-Step

Garofoli, 22 ans, évolue depuis 2022 pour Astana Qazaqstan. Cette saison, il a terminé dans le top-10 de deux étapes du Tour d'Espagne.

"J'espère pouvoir apporter mon aide dans les ascensions chaque fois que cela sera nécessaire et saisir toutes les opportunités qui se présenteront", a expliqué Garofoli dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "L'objectif principal pour la saison prochaine est de continuer à grandir et de devenir un meilleur coureur, et je suis sûr que c'est l'environnement idéal pour le faire."