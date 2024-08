Le maillot rouge Ben O'Connor digère mal sa perte de temps sur Primoz Roglic

La perte de temps dans l'étape de mercredi a visiblement été un coup dur pour l'Australien de 28 ans, qui porte le maillot rouge de leader depuis son échappée monumentale lors de la sixième étape. "Oui, j'ai souffert. Et non, je ne suis pas content de ma perte de temps. C'est certain", a-t-il déclaré dans son interview après l'étape. "Peut-être que j'aurais pu mieux aborder l'ascension finale. Mais bon, je suis toujours en rouge. Une journée de plus."

O'Connor a admis qu'il ne se sentait pas au meilleur de sa forme dans des étapes vallonnées comme celle de mercredi. "J'ai hâte de retourner en montagne. Les côtes courtes et raides comme celles d'aujourd'hui sont très difficiles pour moi. Si je ne suis pas au top, ça devient compliqué. J'espère retrouver ma forme habituelle une fois que nous serons de retour dans les hautes montagnes. Je ne peux plus rien changer à l'étape du jour. Je dois simplement mieux faire dans les jours à venir."