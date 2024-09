Le maillot vert Kaden Groves arrache la 17e étape au sprint, Ben O'Connor reste en rouge

Après un sprint massif à Santander, l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) s'est adjugé la 17e étape du Tour d'Espagne (WorldTour) au bout d'un parcours de 141,5 kilomètres qui avait débuté à Arnuero mercredi. Vito Braet (Intermarché-Wanty) s'est emparé de la troisième place. Victor Campenaerts (Lotto Dstny) 6e, Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) 7e et Arjen Livyns (Lotto Dstny) 9e sont les autres Belges du top 10.

Groves, actuel maillot vert après l'abandon de Wout van Aert mardi, a signé la 19e victoire de sa carrière. Il compte trois victoires cette saison, trois succès remporté sur le Tour d'Espagne avec les 2e, 14e et désormais 17e étapes.

Au classement général, l'Australien Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) conserve son maillot rouge avec cinq secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) et 1 minute 25 sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar).

L'étape du jour ne présentait que deux difficultés de deuxième catégorie à mi-parcours : Alto de la Estranguada (5,5 km à 8,7%) et Alto del Caracol (7,2km à 6,2%). Le Danois Jonas Gregaard (Lotto Dstny) s'est imposé au sommet de ces deux rendez-vous avec les Français Thibault Guernalec (Arkéa - B&B Hotels) et Thomas Champion (Cofidis) en 2e et 3e positions.

A 16 kilomètres de l'arrivée, Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a tenté une attaque depuis le peloton mais a rapidement été repris par celui-ci alors que l'échappée n'avait plus que 40 secondes d'avance. Campenaerts a tenté sa chance à un kilomètre de l'arrivée mais sans succès tout en terminant à la sixième place.

Jeudi, le peloton aura encore rendez-vous avec une étape de moyenne montagne. Les coureurs s'élanceront de Vitoria-Gasteiz pour un parcours de 179,5 kilomètres jusqu'à Maeztu-Parc Naturel d'Izki avec deux ascensions répertoriées : Alto de Rivas de Tereso (2e cat. 11,1 km à 3,4%) et Puerto Herrera (1re cat. 5,6km à 8,3%).