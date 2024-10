Le Néerlandais Milan Vader quitte Visma-Lease a Bike pour Q36.5

Vader s'est forgé un palmarès impressionnant ces dernières années, avec trois titres nationaux en mountainbike cross-country. Sur route, il a marqué les esprits l'an dernier en remportant une étape et le classement général de la dernière épreuve WorldTour de la saison en Chine, le Tour de Guangxi.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Q36.5", a déclaré Vader sur le site de l'équipe. "Quand on voit l'évolution et le professionnalisme de l'équipe, on sent qu'elle avance dans la bonne direction. J'ai hâte de pouvoir saisir plus d'opportunités pour moi-même. J'ai un sprint puissant et explosif, et je performe bien dans les courses plus courtes avec une arrivée en côte. Ce genre de parcours me convient parfaitement, comme je l'ai montré l'an dernier à Guangxi. Je pense que chez Q36.5, j'aurai plus de liberté pour viser des victoires."