L'équipe Astana Qazaqstan s'associe avec un investisseur chinois

Le projet d'accord prévoit un investissement sur "au moins cinq ans" et un financement à hauteur des meilleures équipes WorldTour.

"On était à la recherche d'un investisseur capable de porter l'équipe à un nouveau niveau de développement. XDS est prêt pour s'engager sur le long terme avec, entre autres, un partenariat technique incluant une nouvelle marque de vélo", a déclaré le manager de l'équipe kazakhe, Alexandr Vinokourov, dans un communiqué.

"Le projet va apporter des changements significatifs, mais on y est prêts et je suis très heureux d'en faire partie", a ajouté l'ancien coureur et champion olympique 2012 qui devrait rester donc présent au sein de l'équipe où évolue notamment le Britannique Mark Cavendish.

L'entreprise XDS, qui dit produire 10 millions de vélos par an, a souligné qu'elle cherchait "depuis 2022 une opportunité de s'impliquer dans le WorldTour".

Après de premières discussions en début d'année à Shanghai, le projet d'accord a été scellé lors du Tour de France. "Pour les années à venir, XDS sera le partenaire principal de l'équipe. On fera en sorte qu'elle ait un budget conséquent et le meilleur soutien technique", a déclaré le PDG de l'entreprise, Yancong Tan.