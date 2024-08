L'équipe dsm-firmenich PostNL remporte le chrono de la 1re étape

Jenno Berckmoes est 8e, Jasper De Buyst 9e et Arnaud De Lie 10e. Les trois coureurs Lotto Dstny pointent à 3 secondes.

La 2e étape de cette 34e édition sera particulièrement longue avec 231 km entre Ringköbing et Vejle.

Le Tour du Danemark s'achève dimanche par une 5e étape entre Roskilde et Gladsaxe(164.6km). On connaîtra alors le successeur de Mads Pedersen au palmarès où on retrouve Wout van Aert en 2018 et Remco Evenepoel en 2021.