Les Pyrénées, premier juge de paix dans cette 111e édition

Tourmalet, Pla d'Adet, plateau de Beille: les Pyrénées et ses cols mythiques s'annoncent comme le premier grand juge de paix du Tour de France avec deux étapes susceptibles de faire des ravages ce week-end.

Cette 111e édition a déjà donné lieu à des sacrées batailles au général depuis le départ d'Italie avec pas moins de six attaques du maillot jaune slovène Tadej Pogacar, les coups de panache de son dauphin Remco Evenepoel (à 1:06), la renaissance du Danois Jonas Vingegaard (troisième à 1:14) et les chutes du Slovène Primoz Roglic, contraint à l'abandon vendredi à Agen.

L'intensité devrait encore monter d'un cran ce week-end où on attend à la fois une grande bagarre entre favoris et une clarification sur leur véritable degré de forme avant une troisième semaine encore plus dure avec un final dans les Alpes démentiel.