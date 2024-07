Lorena Wiebes prête à briller aux Jeux Olympiques

"Espérons-le. Je vais faire de mon mieux", a répliqué Wiebes en souriant. "J'avais déjà reconnu le parcours du contre-la-montre et j'ai donc pu le préparer parfaitement. J'ai entendu que j'avais le meilleur temps intermédiaire, il suffisait de continuer sur cette lancée et de rouler le plus vite possible jusqu'à l'arrivée. Et j'ai été parfaitement guidée par la voiture suiveuse. Je ne savais pas que j'avais une telle avance sur les autres concurrentes. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je remporte deux victoires en une seule journée."

La Néerlandaise était venue au Baloise Ladies Tour pour mettre la dernière main sur sa préparation aux prochains Jeux Olympiques. "J'espère vraiment que l'entraînement en altitude effectué avant le départ de cette course, me permettra de briller aux Jeux", a conclu la Néerlandaise.