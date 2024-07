Lotte Kopecky en piste à Paris et sur la route avec la course en ligne et le chrono

A l'instar de Remco Evenepoel et Wout van Aert chez les messieurs inscrits, et ambitieux, à la fois dans la course en ligne sur route et dans le contre-la-montre, Lotte Kopecky affichera aussi ses ambitions dans ces deux numéros des épreuves de cyclisme des Jeux Olympiques de Paris cet été. Elle ajoute, elle, la piste à son programme dans la capitale française.

Après avoir roulé contre le chrono le 27 juillet, elle aura comme coéquipière sur la route le 4 août Justine Ghekiere, Julie Van De Velde et Margot Vanpachtenbeke. Sanne Cant figure parmi les réservistes.

Sur la piste, dont les épreuves commencent le 5 août, Lotte Kopecky, 28 ans, est inscrite pour l'épreuve par équipes (madison) et l'omnium. Helene Hesters (madison et omnium), Julie Nicolaes (sprint, keirin), Nicky Degrendele (sprint et keirin), Katrijn De Clercq (madison et omnium) seront aussi sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le détail du programme effectif de chacune sera confirmé plus tard.

Chez les messieurs, les quatre sélectionnés disputeront la poursuite par équipes avec une possibilité d'autres épreuves, sauf pour Tuur Dens, à savoir Fabio Van Den Bossche (madison et omnium), Lindsay De Vylder (madison et omnium) et Robbe Ghys (madison et omnium).