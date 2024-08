Lotte Kopecky pourra compter sur une équipe motivée et dévouée dimanche

Justine Ghekiere, Julie Van de Velde et Margot Vanpachtenbeke devront aider le plus longtemps possible la grande favorite Lotte Kopecky lors de la course sur route olympique dimanche. Toutes les trois se disent prêtes à travailler sur les routes de Paris au service de la championne du monde en titre.

Julie Van de Velde s'est préparée pour les Jeux lors d'un stage d'entraînement en altitude de trois semaines à Val di Fassa, en Italie. "J'ai pu y faire de très bons entraînements. Je me sens prête", a assuré la coureuse de 31 ans. "Mon travail ici est de travailler pour l'équipe et de mener Lotte vers le final dans les meilleures conditions possibles. Si tout se passe bien, il y a de fortes chances qu'elle s'en sorte très bien."

Les coureuses du Team Belgium soulignent cependant que le parcours ne sera pas une promenade de santé dimanche. "Il est très dur, il y aura de gros écarts avant le circuit final si ça roule sérieusement", prédit Justine Ghekiere, médaillée de bronze du championnat de Belgique derrière Kopecky et Sanne Cant. "La partie avec la montée de Montmartre est vraiment difficile. J'espère rester avec Lotte le plus longtemps possible pour qu'elle ait encore du soutien dans le final. Ce serait le scénario idéal. Nous devons encore définir les tâches précisément, mais la mission est claire: nous soutenons Lotte toutes les trois à 100%."

Margot Vanpachtenbeke confirme cette stratégie et dépensera également son énergie au service de Kopecky. "La tactique n'a pas encore été discutée en détail, mais notre objectif est d'aider Lotte le plus longtemps possible. Nous ne devons pas essayer de contrôler dès le départ, mais nous épargner un peu pour aller le plus loin possible dans le final."