Lotte Kopecky remporte l'Enfer du Nord pour la 1re fois

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a remporté la 4e édition de Paris-Roubaix Femmes, course cycliste de catégorie WorldTour, samedi. La championne du monde s'est imposée lors d'un sprint à six après 148,5 km entre Denain et Roubaix. Elle a devancé l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la Britannique Pfeiffer Georgi (dsm-firmenich PostNL).