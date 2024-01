Lotto Dstny, Bingoal Pauwels Sauces WB et Flanders-Baloise invitées sur l'Enfer du Nord

Trois équipes belges, Lotto Dstny, Bingoal Pauwels Sauces WB et Flanders-Baloise, ont reçu une invitation pour la 121e édition de Paris-Roubaix, ont annoncé mardi les organisateurs de la classique cycliste française qui se tiendra le 7 avril.

Lotto Dstny est, avec Israel Premier Tech et Uno-X Mobility, une des trois meilleures équipes au classement UCI ProTeams de 2023, ce qui lui garantit sa présence au départ de l'Enfer du Nord.

Selon le règlement de l'UCI (Union cycliste internationale), les 18 équipes WorldTour sont engagées d'office. On trouve trois formations belges parmi celles-ci: Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty et Soudal Quick-Step.

Bingoal Pauwels Sauces WB et Flanders-Baloise ont reçu une invitation des organisateurs, au même titre de Q36.5 et TotalEnergies.

La 4e édition féminine de Paris-Roubaix se tiendra le samedi 6 avril. Aux côtés des 15 équipes WorldTour engagées d'office, on trouvera au départ l'équipe française Cofidis, meilleure équipe Continentales Femmes UCI, et les formations Arkéa-B&B Hôtels Women, EF Education-Cannondale, LifePlus Wahoo, St Michel - Mavic - Auber 93, Coop-Repsol, Komugi-Grand Est, Volkerwessel et Wynspace, invitées par les organisateurs.