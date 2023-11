L'UCI dévoile les parcours des Mondiaux de Zurich 2024

La course en ligne des élites messieurs (29 septembre) partira de Winterthur et se disputera sur 273,9 km avec un dénivelé de 4.470 mètres. L'ascension de Kyburg (1,2 km à 12%) constituera la première difficulté, avant d'arriver sur le circuit final de 27 km, que les coureurs affronteront à sept reprises. Ce circuit final comprendra deux ascensions, la Zürichbergstrasse (1,1 km à 8%) et Witikon (2,3 km à 9%). Le Néerlandais Mathieu van der Poel avait été sacré à Glasgow cette année.

L'épreuve en ligne des élites dames (28 septembre) s'élancera d'Uster pour 154,1 km de course et un dénivelé de 2.488 m. Elle se terminera par quatre tours du même circuit final que les messieurs. Lotte Kopecky est la championne du monde en titre.

Le contre-la-montre par équipes en relais mixte (25 septembre) se déroulera sur deux tours (un pour les femmes et un pour les hommes) de ce circuit. Le contre-la-montre des élites masculines (22 septembre), dont le tentant du titre est Remco Evenepoel, débutera sur la piste du vélodrome d'Oerlikon et proposera un parcours de 46,1 km et un dénivelé de 413 m, avec une partie vallonnée à la mi-course. Le contre-la-montre des élites féminines (22 septembre également) partira de Gossau. Au menu: 29,9 km de course, 327 m de dénivelé et une partie vallonnée peu avant la mi-course.