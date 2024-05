Luke Rowe pendra son vélo au clou en fin de saison

Rowe avait rejoint l'équipe Sky, le prédécesseur d'INEOS Grenadiers, en 2012 et est resté fidèle à la formation britannique. Il a joué un rôle important, en tant que capitaine de route, dans les victoires de Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal au Tour de France.

"J'ai eu une carrière extraordinaire et je ne regrette absolument rien", a expliqué Rowe sur le site de l'équipe. "Mais les 18 derniers mois ont été éprouvants et avec ce dernier accident et la blessure qui en a résulté, j'ai le sentiment que le moment est venu de tirer ma révérence, de rentrer au pays de Galles et de passer un peu plus de temps avec ma famille."