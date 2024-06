Magnus Cort et Alexander Kristoff mèneront l'équipe Uno-X Mobility sur la Grande Boucle

Le Danois Magnus Cort et le Norvégien Alexander Kristoff mèneront l'équipe Uno-X University sur le Tour de France. L'équipe norvégienne a dévoilé lundi sa sélection de huit coureurs.

Magnus Cort, 31 ans, a remporté une étape du Critérium du Dauphiné le 3 juin, qui lui avait permis de s'octroyer le maillot jaune le temps d'une journée. Cet accomplissement avait permis au Danois d'offrir à son équipe sa première victoire en WorldTour. Magnus Cort compte également à son palmarès deux étapes au Tour (en 2022 et en 2018) en cinq participations, six à la Vuelta et une au Giro.

Alexander Kristoff, lui, signera sa onzième participation au Tour de France et vise une cinquième victoire d'étape. Le sprinteur norvégien de 36 ans s'est déjà imposé quatre fois cette saison en remportant le Tour des onze villes, l'Antwerp Port Epic, la Flèche de Heist et une étape du Tour de Norvège.