Mattias Skjelmose prolonge son contrat avec Lidl-Trek jusqu'en 2026

Skjelmose, 23 ans, avait rejoint la structure Trek en 2020 en tant que stagiaire avant de signer son premier contrat professionnel en 2021. Le Danois s'est révélé en 2023 en remportant une étape et le classement général du Tour de Suisse ou encore le titre de champion du Danemark. Il s'était aussi classé deuxième de la Flèche Wallonne derrière Tadej Pogacar.

"Lidl-Trek a toujours cru en moi, depuis le premier jour", a déclaré Skjelmose, cité dans le communiqué. "Cette prolongation était un choix facile pour moi. Je me suis développé en tant que coureur et je suis certain que je peux encore progresser. Mon rêve est simple: terminer sur le podium d'un grand tour."