Meeusen vise aussi une moisson de succès dans les courses en ligne pour ses para-cyclistes

Dans les épreuves contre le chrono, Ewoud Vromant (C2) a conquis l'or, Tim Celen (T2) l'argent et les handbikers Maxime Hordies (H1) et Marvin Odent (H3) le bronze. Cyril Berthaut (C1) a fini lui 5e, Lennert Vanlathem (C1) 7e et Jean-François Deberg (H3) 20e, mais sa priorité est la course en ligne. Louis Clincke (C4) a fini lui 4e au pied du podium.

"Maxime est en forme et après son chrono, je pense qu'il a encore faim pour la dernière course de sa carrière. Cela vaut aussi pour Louis qui veut se montrer encore pour la dernière course de la saison", a commenté Remko Meeusen.

"Lennert, Cyril et Ewoud visent un beau résultat encore. Surtout Lennert et Cyril qui ont leur chance en classe C1. Ewoud veut ajouter une cerise sur le gâteau après son titre mondial dans le contre-la-montre. Tim a un parcours qui lui convient avec des montées raisonnables. Il y a des chances d'arriver au sprint, mais il a montré qu'il pouvait le faire aussi. Marvin et Jean-François devront être attentifs et anticiper toutes les options. Si tout le monde fait son maximum, je serai content. Mais c'est vrai que je m'attends encore à une médaille, même si sur les courses en ligne, c'est difficile de tout prévoir."

Hordies et Clincke rouleront jeudi, Celen, Vanlathem, Berthaut et Vromant vendredi. Odent et Deberg samedi.