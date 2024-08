Merlier, vainqueur, a effacé la déception de jeudi: "J'essaierai de nouveau dimanche"

Tim Merlier a remporté une quatrième victoire d'étape belge, vendredi à issue de la 5e étape du Tour de Pologne, une course par étapes de sept jours du WorldTour. Après coup, le coureur Soudal Quick-Step a déclaré qu'il avait été déçu par sa cinquième place jeudi dans la 4e étape.

"J'ai été très déçu hier. Mais je suis heureux d'offrir à l'équipe une victoire d'étape maintenant, après que mes coéquipiers ont fait un gros effort pour moi toute la journée."

Le sprint de ce vendredi était la deuxième opportunité pour les sprinters dans ce Tour de Pologne. la dernière se situera dimanche à Cracovie. Merlier y a déjà gagné l'année dernière. "Bien sûr, on veut toujours en gagner le plus possible, mais parfois il faut aussi se contenter d'une victoire. Mais bien sûr, j'essaierai de nouveau dimanche."