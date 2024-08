Milan Fretin devance Arnaud Démare au sprint de la deuxième étape

Milan Fretin (Cofidis) a remporté la 2e étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine cycliste (2.1), mercredi en France. Le coureur belge de 23 ans a enlevé le sprint final de cette étape de 181,7 km entre Gensac-la-Pallue et Niort en devançant le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hôtels) et un autre Belge, Davide Bomboi (TDT-Unibet).

Le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), vainqueur de la 1re étape mardi à Cognac et 60e mercredi, conserve le maillot de leader au classement général. Il compte 3 et 4 secondes d'avance sur les Français Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix) et Thomas Gachignard (TotalEnergies).

Le Limbourgeois a retrouvé le peloton cette semaine, lui qui n'avait plus couru depuis sa chute et son abandon dans la 5e étape de l'Arctic Race le 5 août dernier.

"Je n'avais rien eu de cassé après ma chute et je savais que j'avais bien retrouvé ma forme", a déclaré Milan Fretin dans un, communiqué de son équipe. "Après la déception de l'étape la veille, on avait tous à cœur de bien faire. Là, on va profiter un peu avant de préparer les deux prochaines étapes. Et je sais qu'il y aura une nouvelle opportunité vendredi", a conclu Fretin, "très fier de cette victoire".

Jeudi, la 3e étape sera disputée sous la forme d'un contre-la-montre de 29,2 km entre Ménigoute et Fontaine-le-Comte. La course, remportée l'an dernier par le Norvégien Sören Waerenskjold, se terminera vendredi à Poitiers.