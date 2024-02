Mission accomplie pour Laura Verdonschot qui "rêvait d'un top-5"

Verdonschot avait judicieusement prévu de ne pas se mettre en chasse des ultra-dominantes Néerlandaises, qui se sont partagé les quatre premières places. Elle a préféré rouler à son rythme, "pour se rapprocher de Casaola et Alvarado (6e et 4e, ndlr) et prendre la 5e place."

Pour Laura Verdonschot, ce résultat a valeur de revanche après un championnat de Belgique décevant à Meulebeke. Sanne Cant y avait conquis sa 15e couronne consécutive. "J'avais encore des comptes à rendre après ça", a expliqué la native de Lommel. "Je visais le plus haut possible et cela fait beaucoup de bien. Cela reste dommage d'avoir perdu le championnat de Belgique. Je ne sais toujours pas ce qui n'a pas fonctionné là-bas, mais je tire désormais un trait sur les dernières semaines. Cela me rend très heureuse."