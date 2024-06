Neve Bradbury s'impose et remonte à la 2e place du général derrière Demi Vollering

Neve Bradbury (Canyon//SRAM) a remporté la 3e étape du Tour de Suisse féminin (WorldTour), courue lundi sur 125,6 kilomètres entre Vevey et Champagne. L'Australienne a entrepris une échappée de près de 100 kilomètres qu'elle a conclue aux côtés de sa coéquipière polonaise Katarzyna Niewiadoma, avec près de deux minutes d'avance sur la concurrence. La Néerlandaise Femke De Vries (Visma-Lease a Bike) a coupé la ligne en 3e position.

Bradbury a tenté sa chance à plusieurs reprises en début d'étape, alors qu'elle comptait 3:45 de retard au classement général. Après une vingtaine de kilomètres, elle a réussi à se détacher et a ensuite été rejointe par Niewiadoma dans un groupe de cinq coureuses. Les deux coéquipières ont largué les autres échappées à 20 kilomètres de l'arrivée, avant l'ascension de la Route de Champagne (4,4 km à 6,7%).

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-Protime), qui a gagné les deux premières étapes de la course, demeure en tête du classement général. Elle a terminé 6e de l'étape, dans le groupe des favorites. L'épopée de Bradbury lui permet cependant un grand bond dans le classement. Celle-ci passe de la 9e à la 2e place, à 1:22 de la leader. L'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) recule à la 3e place, bien qu'elle soit arrivée en même temps que Vollering. Elle a 1:26 de retard sur cette dernière.

Finalement, Neve Bradbury a réussi à décrocher la première victoire professionnelle de sa carrière à 22 ans devant sa coéquipière, en secouant largement la hiérarchie au classement général. L'Australienne avait terminé 2e du Tour des Émirats arabes unis en février, et 3e du Santos Tour Down Under en janvier.

La 4e et dernière étape s'étendra sur 127,5 kilomètres autour de Champagne. L'année dernière, la Suissesse Marlen Reusser s'était imposée en 2023 devant Demi Vollering et Elisa Longo Borghini.