Nils Politt: "Je suis battu mais aussi heureux de ma 2e place pour mon équipe"

L'Allemand, qui avait pris la roue du Slovène à son démarrage à 9 kilomètres de l'arrivée, a beaucoup donné à l'avant pour maintenir le léger écart avec le groupe de chasse. Politt avait déjà vécu le même scénario en 2019 quand il avait été devancé au sprint à deux par Philippe Gilbert sur le vélodrome de Roubaix.

"Les Visma-Lease-a-Bike étaient vraiment les plus forts samedi", a expliqué Poliitt. "Ils ont tout de suite pris la course en main et l'ont rendue difficile. Dans la finale, je savais qu'il y avait des coureurs rapides dans le groupe de chasse. J'ai tout donné pour rester à l'avant. Je termine deuxième mais je suis content de ce résultat pour mon équipe. J'espère pouvoir garder mon niveau de forme dans les prochaines semaines."