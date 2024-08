O'Connor, vainqueur d'étape et maillot rouge, exulte: "Une expérience unique dans une vie"

Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a fait forte impression jeudi sur le Tour d'Espagne. L'Australien de 28 ans s'est imposé en solitaire sur la 6e étape et a pris le maillot rouge avec près de cinq minutes d'avance sur Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Il veut désormais garder ce maillot "aussi longtemps que possible".

Longtemps échappé, O'Connor est parvenu à maintenir un gros écart avec le peloton. "Je me sentais un peu dans mon monde, oui", s'est enthousiasmé l'Australien à l'arrivée. "Je sentais que c'était le bon jour pour saisir ma chance. Dès le départ, je sentais que je pouvais gagner. J'ai tout donné et j'ai profité de chaque instant. C'est vraiment spécial de pouvoir écraser la course de cette manière".

Après des victoires d'étapes sur le Tour de France (2021) et le Tour d'Italie (2020), O'Connor rentre dans le cercle fermé des vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours. "Avant la Vuelta, j'avais déjà regardé la liste des coureurs qui ont gagné sur tous les grands tours. Je suis fier d'y avoir inscrit mon nom. Et puis je prends aussi le maillot rouge. C'est peut-être une expérience unique dans une vie".