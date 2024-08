Overijse se cherche un successeur à Victor Campenaerts

La 64e édition de la Course des Raisins (1.1), course cycliste organisée autour d'Overijse, aura lieu vendredi. Le peloton devra parcourir 206,3 kilomètres dans le Brabant flamand sur un parcours quelque peu remanié. Quatre équipes WorldTour (Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Cofidis et Intermarché-Wanty) seront au départ de la lutte à la succession de Victor Campenaerts.

Campenaerts ne sera pas présent pour défendre son titre à Overijse. Le puissant rouleur est actuellement sur les routes du Tour d'Espagne, quelques semaines après son triomphe sur la 18e étape du Tour de France. Son équipe Lotto Dstny, qui avait également placé Jasper De Buyst à la 3e place du podium l'année dernière, a donc attribué le dossard N.1 à Jenno Berckmoes. Maxim Van Gils et Milan Menten seront également les têtes d'affiche de la formation belge.

Arkéa-B&B Hotels emmène deux anciens vainqueurs de la Course des Raisins pour cette 64e édition. Les Français Matis Louvel et Florian Sénéchal, lauréats en 2022 et en 2020, emmèneront l'équipe bretonne. Chez Tudor, c'est le Néerlandais Avid de Kleijn, vainqueur en 2019, qui prendra les devants. Parmi les autres candidats à la victoire figurent dans la liste provisoire des participants Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Aimé De Gendt et le Français Axel Zingle (Cofidis), Rune Herregodts et le Néerlandais Mike Teunissen (Intermarché-Wanty), ou encore Tom Van Asbroeck et le Français Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech).