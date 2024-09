Pas de graves conséquences pour Jay Vine après sa chute dans le chrono

"Heureusement, il n'a pas subi de commotion cérébrale ou de fracture", a expliqué le docteur Adrian Rotunno, directeur médical de l'équipe. "Il a une lacération sur le côté gauche du front (réparée avec trois points de suture à l'hôpital local) et des écorchures superficielles à l'épaule. Il devrait être autorisé à participer à la course sur route le week-end prochain."

Alors qu'il occupait la troisième place au classement provisoire après le troisième pointage intermédiaire, Vine a chuté dans le final de l'épreuve, franchissant la ligne le visage en sang et le maillot abimé. Sur Instagram, l'Australien a évoqué une "erreur stupide sur une section non technique". "Je suis juste allé plus vite dans un virage que lors de la reconnaissance et je suis sorti de la route", a-t-il expliqué dimanche soir. Cette chute lui a couté le podium et Vine a fini cinquième de l'épreuve remportée par Remco Evenepoel.