Philipsen et Merlier auront tous les deux leur chance en cas de sprint massif

Avec le duo de choc Tim Merlier-Jasper Philipsen Belgique misera résolument sur un sprint dimanche, lors de la course élites messieurs de l'Euro de cyclisme sur route à Hasselt. Les deux coureurs auront tous les deux la possibilité de jouer leur carte si la course se termine par un sprint massif.

"Nous aurons tous les deux notre chance en cas de sprint", a indiqué Philipsen, vendredi, en conférence de presse. Il est donc possible, dans ce cas, que les deux coureurs luttent l'un contre l'autre. "Tout est possible", a répondu Merlier. "Et je ne vois pas de problème à ça", a ajouté Philipsen. Les deux coureurs estiment qu'il y a "assez de place pour sprinter à deux."

Le parcours semble favorable aux sprinteurs. Mais la course des espoirs a vu un groupe de 14 coureurs se former rapidement et ensuite se jouer la victoire. "On peut comparer le parcours à celui du Tour du Limbourg, et cela ne se termine pas toujours au sprint. Un autre scenario est possible", a confirmé Merlier.