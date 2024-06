Plusieurs prétendantes pour succèder à Lotte Kopecky

Samedi, la quatrième édition d'A travers le Hageland féminin (1.1) sera organisée entre Aarschot et Diest. Entre la ligne de départ à la Demervallei à Aarschot et la ligne d'arrivée à la Citadelle de Diest, il y a 128,3 kilomètres. La Citadelle doit être franchie trois fois, en plus de 17 zones non pavées. C'est cinq de plus que l'année dernière. Le départ de la course sera donné à 10h45.

L'année dernière, la victoire à Diest est revenue à Lotte Kopecky. La championne du monde sur route en titre avait alors légèrement distancé l'Autrichienne Christina Schweinberger et la Britannique Pfeiffer Georgi. Kopecky, comme Georgi, est actuellement engagée sur le Tour de Grande-Bretagne féminin. Schweinberger figure en tête de la liste provisoire des participantes avec son équipe Fenix-Deceuninck. Sanne Cant et Marthe Truyen seront également au départ avec l'équipe belge.

L'équipe SD Work-Protime se présente à nouveau avec un noyau solide. Mischa Bredewold, Femke Markus et Lonneke Uneken mèneront la danse. Lidl-Trek se présente également avec quelques candidates à la victoire. Lucinda Brand, Lisa Klein et Fleur Moors prendront le départ. UAE Team ADQ sera représenté par Chiara Consonni et Lara Gillespie. Franziska Brausse (Ceratizit-WNT), Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike), Maria Confalonieri (UNO-X), Febe Jooris (AG Insurance), Alison Jackson (EF Education), Sofie van Rooijen (VolkerWessels) et Thalita de Jong (Lotto Dstny) sont également sur la ligne de départ.