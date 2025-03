Pogacar en favori, quelques Belges rêvent d'une surprise: on vous dit tout sur les Strade Bianche

Ce samedi aura lieu l'une des courses cyclistes phares du début de saison : les Strade Bianche. En français, routes blanches, en référence aux chemins de graviers blancs que vont emprunter le peloton à travers la Toscane. On vous dit tout sur cette grande course.

Les Strade Bianche auront lieu ce samedi, une course à travers des chemins de graviers qui peuvent amener leur lot de surprises. Une belle brochette de stars sera au départ, avec Tadej Pogacar, Richard Carapaz, David Gaudu, Mikel Landa et d'autres grands noms de la discipline.

Ce sera une course rude, 213 kilomètres dont 82 de chemins blancs répartis sur 16 secteurs à travers la Toscane. Le plus court faisant 600m et le plus long 11.9km. Les différentes difficultés s'enchaîneront tout au long de la course, ne laissant aucun répit aux coureurs. Comme si ce n'était pas assez, les derniers 500 mètres de la course sont à 16%, il faudra avoir gardé assez de jus pour ne pas craquer avant la fameuse arrivée sur la Piazza Del Campo de Sienne.