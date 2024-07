Pogacar estime sa participation à la Vuelta "impossible à 99%" mais évoque 2025

Tadej Pogacar (UAE Emirates), vainqueur du dernier Tour d'Italie et solide leader du Tour de France avant la dernière semaine de l'épreuve, ne sera pas au départ de la Vuelta cette année, avec une probabilité proche de la certitude. "C'est impossible à 99 %", a-t-il déclaré à propos d'une éventuelle participation au Tour d'Espagne de cette année.

Lors d'un point de presse numérique organisé par son équipe lors de la seconde journée de repos du Tour, un journaliste espagnol a demandé à Pogacar s'il était à cent pour cent exclu qu'il soit également au départ de la Vuelta le 17 août. "Disons que ce l'est à 99 pour cent. Cette année en tout cas", a déclaré le Slovène. Il a évoqué une participation l'année prochaine : "Il y aura alors beaucoup plus de chances que vous me voyiez à la Vuelta".

Le Slovène n'a jamais caché son ambition de gagner tous les grands tours. Il s'est imposé en France et désormais en Italie. Il a fini 3e en Espagne en 2019 à l'occasion de son premier grand tour et de sa seule présence sur la Vuelta.