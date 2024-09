Première belge, Ella Heremans finit 16e, "satisfaite" de son résultat

Première belge à l'arrivée, Ella Heremans s'estimait de son côté "satisfaite" de sa 16e place au sein d'un groupe à 2:25 de la Britannique Cat Ferguson, 18 ans, championne du monde.

"Vu les conditions (pluvieuses), Ella a fait une super course", a analysé Kim de Baat, adjointe à la sélection chez les dames. "Quand la course s'est ouverte, on a essayé d'y aller avec. Elle a essayé, même si ce n'était pas toujours facile. Une douzième place dans le même groupe aurait probablement été la plus haute possible, mais elle peut être contente avec une seizième place. Ferguson était très forte et a une fois de plus montré qu'elle était prête pour les élites."