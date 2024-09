Puck Langenbarg sacrée championne d'Europe juniores filles, Auke De Buysser 7e

Puck Langenbarg a été sacrée championne d'Europe de cyclisme sur route juniores filles dimanche. Au bout d'un parcours de 72,9 kilomètres entre Heusden-Zolder et Hasselt et d'un sprint massif, la Néerlandaise de 18 ans a dominé l'Allemande Messane Bräutigam et la Tchèque Stepanka Dubcova. Elle succède au palmarès à Fleur Moors, lauréate en 2023. Auke De Buysser est la première Belge au classement avec une 7e place.

Ella Heremans (+0:24) et Shanyl De Schoesitter (+0:31) se sont classées respectivement 32e et 36e de la course. Luca Vierstraete et Ilken Seynave ont franchi la ligne en 48e et 50e positions. Olivia Vercruysse a terminé 67e.

A l'approche de la ligne d'arrivée, la tête du peloton a échappé à une chute. De Buysser, qui a lancé le sprint assez tôt, n'a pu empêcher Langenbarg d'être sacrée.