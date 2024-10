Quinten Hermans en bronze mais heureux après une course difficile

En plus de Florian Vermeersch (vice-champion), Quinten Hermans, avec sa médaille de bronze, était le deuxième Belge sur le podium des Championnats du monde de gravel à Louvain. "La semaine dernière, lors des Mondiaux sur route, j'avais vraiment de bonnes jambes, donc je savais que j'étais en bonne forme", a-t-il déclaré après la course. "Mais de là à dire que je pourrais aussi monter sur le podium aujourd'hui... Il y avait vraiment des très bons coureurs au départ."

Tout comme Vermeersch, Hermans a été fait remarquer la difficulté de la course. "Quand Mathieu a décidé d'attaquer, à environ 120 kilomètres de l'arrivée, on sentait que ce serait une course difficile. À l'entrée du dernier tour, nous étions en tête avec 7-8 coureurs, tous très forts. Et puis Mathieu a à nouveau attaqué, et là, tu savais que ce serait difficile de terminer premier ou deuxième. Je suis content de pouvoir conclure avec cette troisième place."

Les Mondiaux en Belgique ont été un succès, avec beaucoup de supporters. "C'était beau, mais très dur", a déclaré Hermans. "En gravel, tout le monde se bat pour soi-même, il n'y a presque pas de tactiques d'équipe, seules les jambes parlent. C'est un bel événement, surtout ici en Belgique, avec tous ces supporters. Superbe."