Remco Evenepoel fou de joie pour la première victoire professionnelle de son ami: "Tellement fier"

Louis Vervaeke a remporté la première victoire de sa carrière à 31 ans. Son grand ami Remco Evenepoel était ravi et l'a fait savoir via son compte Instagram.

Après avoir décroché sa première victoire chez les professionnels dimanche, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) a avoué être "heureux d'avoir conservé deux secondes d'avance" sur ses concurrents. "C'était juste assez", a ajouté le coureur de 31 ans qui était au coeur d'une longue échappée et d'un final palpitant dans la deuxième étape vallonnée du Tour d'Oman (2.Pro).

Cette première victoire chez les professionnels a provoqué beaucoup d'émotion à un certain Remco Evenepoel. Les deux Belges sont très proches et le double champion olympique a largement féllicité son ami via son compte Instagram : "Incroyable ! Tellement fier de mon grand frère ! Sa toute première victoire. Tellement mérité."