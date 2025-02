Etoile de Bessèges: Arnaud De Lie perd son maillot de leader et se fait éjecter du top 10, ce Français prend sa place

La dernière montée de la 4e étape de l'Etoile de Bessèges était trop raide et trop longue pour Arnaud de Lie. Le Belge a dû laisser filer ses rivaux et perd son maillot de leader.

Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) s'est imposé au sommet du Mont Bouquet pour remporter la quatrième étape de l'Étoile de Bessèges (2.1), raccourcie de 20 km pour un total ramené à 135. Le podium est entièrement tricolore avec les deux coureurs de St Michel-Preference Home-Auber93, Thomas Champion et Nicolas Breuillard, respectivement 2e et 3e. Cinquième, Dylan Teuns (Cofidis) signe le meilleur résultat belge.

Au classement général, Vauquelin s'empare de la première place avec une avance de 51 secondes sur Breuillard. Le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ) prend la dernière place sur le podium à 0:57.

Vauquelin a décroché la première victoire de sa saison et la sixième de sa carrière. Le coureur de 23 ans s'était illustré l'été dernier en remportant la deuxième étape du Tour de France.

Dimanche, un contre-la-montre de 10,645 km fera office de cinquième et dernière étape de cette 55e édition sous le feu des critiques. En effet, dix équipes ont annoncé leur retrait après plusieurs problèmes de sécurité liés aux intrusions de voitures lors des 2e et 3e étapes jeudi et vendredi.