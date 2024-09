Remco Evenepoel frappé par le froid: "Un choc pour le corps"

"J'ai vraiment souffert du froid. Après avoir passé un mois en Espagne avec des températures avoisinant les quarante degrés, me retrouver ici avec dix degrés et de la pluie a été un vrai choc pour le corps", a déclaré un Evenepoel bien emmitouflé, après la course, devant la presse.

Finalement, Evenepoel a perdu 2 minutes 30 et a chuté à la 32e place du classement général. Le Tour de Grande-Bretagne, une course Pro Series par étapes de six jours, est la seule épreuve d'Evenepoel avant les championnats du monde à Zürich. Après une courte période de repos et avoir été malade, il avait abordé la course sans prétentions pour le classement.