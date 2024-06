Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven et Tiesj Benoot représenteront la Belgique

Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven et Tiesj Benoot ont sélectionné pour les épreuves de cyclisme des Jeux Olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août, a confirmé le Comité olympique belge (COIB) mardi en conférence de presse. Evenepoel et Van Aert participeront aussi au contre-la-montre.

Les contre-la-montre masculin et féminin auront le samedi 27 juillet tandis que la course en ligne est prévue le samedi 3 août, la veille de la course en ligne dames. La sélection de l'équipe féminine sera connue ultérieurement.