Ruben Gommers frustré par une chute alors qu'"une demi-finale était vraiment possible"

Il lui a manqué un point à l'issue des trois séries des quarts de finale pour passer directement dans le top 16. La course de la dernière chance pouvait lui apporter le fameux sésame, mais une chute au bas de la rampe de départ (haute de 8 mètres) a ruiné ses espoirs.

"J'avais pris un bon départ, mais je n'y suis pas arrivé. Dans la première montée ou dans le double, je ne sais pas vraiment, j'étais avec Dave (van der Burg, le Néerlandais) et le Néo-Zélandais, un des deux ou les deux, m'a touché. Je n'avais plus le contrôle, j'étais comme un passager sur mon vélo", a expliqué le Limbourgeois pour ses premiers Jeux Olympiques. Une seule manette de frein se situe sur le guidon et les pédales sont automatiques en BMX.