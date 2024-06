Rutger Wouters et la patineuse Sandrine Tas champions de Belgique chez les élites 2

Le champion national sortant, Elias van Breussegem (Shifting Gears), a pris la deuxième place (23:46). Guillaume Seye (Cibel-Cebon) complète le podium national (23:53).

Chez les dames, c'est Sandrine Tas qui s'est imposée, avec autorité. Spécialiste du patinage de vitesse et du patinage à roulette (roller), l'Ostendaise, 28 ans, a bouclé la distance en 27:10. à une moyenne de 42,61 km/h. Elle a devancé Jesse Vandenbulcke (De Ceuster-Bonache CT) de plus d'une minute (1:18.) et Hanne van Loock (CT Belco/Van Eyck), 3e à 1:19.