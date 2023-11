Sébastien Demarbaix revient chez Intermarché-Circus-Wanty comme directeur sportif

"Je me souviens encore de mes premières années chez Intermarché-Circus-Wanty. À l'époque, nos coureurs avaient l'ambition de se mettre en évidence avec le regard tourné vers les sommets" a déclaré Demarbaix sur le site de son nouvel employeur. "L'évolution de la structure de Jean-François Bourlart nous a tous permis, aussi bien coureurs et membres du staff, de franchir un cap dans notre carrière".

"Pour chaque course, la répartition des rôles est claire et la stratégie vise la victoire. C'est notamment pour ces enjeux tactiques que je reviens doublement motivé chez Intermarché-Circus-Wanty" ajoute l'ancien coureur. "J'ai hâte de retrouver la grande famille Intermarché-Circus-Wanty et soutenir nos coureurs pour atteindre les objectifs collectifs, c'est pour moi la plus belle mission. J'ai été très honoré de l'intérêt exprimé par Jean-François Bourlart, que je connais depuis l'enfance, et qui m'a témoigné sa confiance en mes capacités pour conduire l'équipe sur les épreuves les plus prestigieuses. Cette marque de confiance représente pour moi un énorme facteur de motivation."