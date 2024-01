Shirin van Anrooij prolonge jusqu'en 2026 chez Lidl-Trek

La Néerlandaise a remporté sa première course sur la route en 2023, le Trofeo Alberto Binda. Elle a remporté le Tour de l'Avenir et fini 3e de l'Amstel Gold Race. Sa saison en cyclocross a été écourtée à cause d'une chute à l'entraînement. Championne du monde espoirs, Shirin van Anrooij a remporté un cross chez les élites, le 13 octobre à Waterloo aux États-Unis.