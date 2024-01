Simon Geschke mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison

"Une bonne année à tous! 2024 sera une saison spéciale pour moi car j'ai décidé que ce serait ma dernière en tant que professionnel. Je suis motivé à l'idée de prendre ma retraite après une bonne saison. J'ai hâte", a écrit Geschke, 37 ans.

Le coureur de Cofidis débutera sa saison au Tour Down Under le 16 janvier et devrait participer au Tour d'Italie en mai et au Tour de France en juillet. "J'ai dit à l'équipe les courses auxquelles je voulais participer et je suis très heureux qu'ils aient réalisé tous mes voeux. Je devrai être en bonne forme évidemment. Le Giro est le grand tour avec le plus de charme. J'y ai participé trois fois et c'est toujours une chouette expérience. L'ambiance est excellente mais pas aussi folle que sur le Tour", avait-il déclaré à CyclingMagazine.