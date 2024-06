Sören Waerenskjold veut "défendre le maillot de leader coûte que coûte" sur l'étape reine

Leader du classement général, Waerenskjold pourra aborder l'étape reine à Durbuy samedi avec une avance de 11 secondes sur le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek). Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) doit déjà rattraper 22 secondes.

"Lors du briefing avant l'étape, nous avions convenu d'y aller à fond lors du Kilomètre en Or", a déclaré Waerenskjold après la course. "Mes coéquipiers feraient tout pour m'aider à obtenir le plus de secondes de bonification possible. Finalement, j'en ai obtenu neuf. De plus, mes concurrents directs n'ont pas réussi à reprendre du temps sur moi. La mission est donc plus que réussie. À la fin, je me sentais encore bien et j'ai pensé un instant participer au sprint, mais j'ai vu le train d'Alpecin-Deceuninck arriver."