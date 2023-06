Stefan Küng veut "conserver le maillot de leader aussi longtemps que possible"

Groupama-FDJ va devoir mettre les bouchées doubles dans le Tour de Suisse ces prochains jours. "Parce que je veux garder ce maillot jaune de leader le plus longtemps possible", a expliqué Stefan Küng dimanche après sa victoire dans le contre-la-montre.

"Je voulais absolument tout donner aujourd'hui, même si je n'ai pas vraiment joué la victoire dans les contre-la-montre ces derniers temps. D'un autre côté, cela faisait également très longtemps que je n'avais pas terminé dans les cinq premiers lors d'un contre-la-montre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis soulagé qu'aujourd'hui, j'ai de nouveau terminé à la première place".

Après avoir abandonné au Tour d'Italie, j'ai poursuivi par un stage en altitude. J'en suis revenu assez fatigué. Je savais qu'un bon temps était possible, mais je ne voulais pas me mettre trop de pression. Ma famille, ma femme, mon fils et beaucoup d'amis sont ici. Voir autant de gens familiers au bord de la route m'a énormément motivé".