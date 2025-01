Une véritable démonstration: Marion Norbert Riberolle est championne de Belgique de cyclocross

Nobert Riberolle avait terminé à deux reprises deuxième du "National" et encore troisième l'an dernier. Pourtant tout avait mal commencé pour la coureuse de l'équipe Crelan-Corendon avec un départ loupé et un changement de vélo dès le premier tour ce qui la relégua vers la vingtième position. La grande favorite a toutefois réussi à rejoindre les leaders Laura Verdonschot, Alicia Franck, Marthe Truyen et Julie Brouwers dès la fin du tour initial.

Norbert-Riberolle, qui a fêté ses 26 ans mardi, n'a pas temporisé et est passée à l'attaque dès la deuxième boucle. Elle abordait le 3e tour avec 8 secondes d'avance sur Brouwers et 9 sur Verdonschot. Un tour plus tard les écarts étaient passés à 26 et 27 secondes du Verdonschot et Brouwers, et à 42 et 45 secondes en abordant l'ultime tour. Les positions restèrent identiques dans le dernier disputé dans le brouillard.