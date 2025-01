Cyclo-cross: Thibau Nys s'empare du titre de champion de Belgique

Thibau Nys a été couronné champion de Belgique de cyclocross pour la première fois de sa carrière après avoir triomphé au bout de la course chez les Élites messieurs dimanche à Heusden-Zolder. Dans le Limbourg, le champion d'Europe en titre de la discipline s'est imposé en solitaire alors que Laurens Sweeck et Toon Aerts ont respectivement pris les 2e et 3e places de l'épreuve.

Au palmarès, Nys, qui décroche son premier titre de champion de Belgique chez les Élites, succède à Eli Iserbyt. Le natif de Bonheiden avait déjà été sacré chez les juniors en 2020. Cette année-là, il avait réussi un triplé en s'adjugeant également la victoire aux championnats d'Europe et du monde dans la même catégorie.