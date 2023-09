Stefano Oldani quitte Alpecin-Deceuninck pour Cofidis

Oldani, 25 ans, a rejoint Alpecin-Deceuninck en 2022 après deux saisons au sein de la structure Lotto. Le Milanais a décroché la seule victoire de sa carrière en 2022 en remportant la 12e étape du Tour d'Italie.

"Je suis très heureux de rejoindre Cofidis. C'est une équipe historique dans le peloton et je ne doute pas qu'elle dispose d'une structure solide en tant qu'équipe UCI World Tour. J'ai hâte de commencer avec l'équipe et je suis fier que l'équipe et le staff me fassent confiance pour tout donner. J'ai envie d'avoir des objectifs élevés dès mes débuts dans l'équipe. Vivement le stage et la reprise de la saison", a confié Oldani, cité dans le communiqué.