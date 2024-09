Sven Vanthourenhout "pas déçu" de n'avoir pu refermer le chapitre avec une médaille

Sven Vanthourenhout n'aura pas eu droit à des adieux décorés d'une médaille, à l'occasion de sa dernière course en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge de cyclisme, dimanche. Remco Evenepoel est arrivé 5e de la course en ligne des championnats du monde de Zürich en Suisse, mais Vanthourenhout n'en était "pas déçu" pour autant, après des Mondiaux réussis.

"Remco a terminé 5e et il devait être à 100% aujourd'hui pour gagner, mais il ne l'était pas", a déclaré le sélectionneur après la course, dans le bus de l'équipe belge. Lorsque Pogacar a amorcé une attaque presque délirante, à 100 kilomètres de l'arrivée, le leader de l'équipe n'a pas suivi. "Cela aurait pu se passer différemment", a analysé sobrement Sven Vanthourenhout, qui s'est dit "reconnaissant et fier" de son passage en tant qu'entraîneur chez Belgian Cycling.

Dans ce rôle, Sven Vanthourenhout a obtenu de grands résultats comme le titre mondial sur route d'Evenepoel en 2022 et sa victoire dans le contre-la-montre un an plus tard. Cet été, les Jeux Olympiques de Paris ont été un succès retentissant avec un doublé historique pour le même Remco Evenepoel, en or sur le contre-la-montre et la course en ligne, avec une médaille de bronze pour Wout van Aert dans le contre-la-montre.

Le 9 septembre, Belgian Cycling avait annoncé que Vanthourenhout quitterait son poste après les Mondiaux. Entretemps, Tim Merlier a été couronné champion d'Europe sur route dans le Limbourg et Evenepoel a remporté le titre mondial du contre-la-montre à Zurich.