Sven Vanthourenhout quittera son poste de sélectionneur national après les Mondiaux

Vanthourenhout (43 ans) était notamment à la tête de l'équipe belge lors du sacre de Remco Evenepoel au championnat du monde de course en ligne de Wollongong en 2022, puis au triomphe du même Evenepoel sur le contre-la-montre de Glasgow 2023. L'entraîneur était également dans la voiture cet été lorsque le Brabançon s'est paré d'or à deux reprises aux Jeux Olympiques (course en ligne et contre-la-montre), et que Wout van Aert a décroché le bronze sur le chrono.

Sven Vanthourenhout annoncera sa sélection pour les championnats du monde à Zurich lors d'une conférence de presse qui se tiendra mardi.