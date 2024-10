Terminer 2e en Lombardie, "cela ressemble à une victoire personnelle" pour Evenepoel

Comme en 2020, la course partait de Bergame pour arriver à Côme. "Je pense que tout le monde sait ce qu'il s'est passé la dernière fois que j'ai couru ici de Bergame à Côme. Cette fois, être le meilleur des autres, cela ressemble à une victoire personnelle. Cela me rend vraiment fier."

Pogacar s'est isolé en tête sur la Colma di Sormano, à 48 km de l'arrivée. Evenepoel s'est retrouvé avec Lennert Van Eetvelt et Enric Mas, qu'il a ensuite lâchés en descente. "Nous savions bien où Tadej allait attaquer. Les trois kilomètres après le pont où je suis tombé (en 2020, ndlr) sont les plus durs de l'ascension. Et il est parti à cet endroit. J'ai choisi de garder mon propre rythme, jusqu'au sommet. Je connaissais assez bien la descente, je l'ai descendue à fond et j'ai lâché les autres. Et après, c'était une sorte de contre-la-montre jusqu'à l'arrivée. Dans les derniers kilomètres, j'étais un peu à la limite, sur le San Fermo, mais l'écart était fait."