Thibau Nys prolonge son contrat avec Lidl-Trek jusqu'en 2026

Pour sa première saison chez les pros, Nys, 21 ans, a remporté une étape du Tour de Norvège et le Grand Prix du Canton d'Argovie. "Je ne m'attendais pas à gagner déjà deux courses dans ma carrière sur route, c'est arrivé bien plus tôt que je ne le pensais, avec quelques beaux podiums", a déclaré Nys dans le communiqué de son équipe. "Je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris sur moi-même et sur la course, l'entraînement et la récupération. Courir avec des grands noms m'a aidé à acquérir plus d'expérience et c'est quelque chose qui m'aidera dans les années à venir."

"Il y a eu des hauts et des bas, et j'essaierai autant que possible d'éliminer les bas au cours des prochaines saisons", a ajouté le jeune coureur. "Je prendrai les choses étape par étape, au fur et à mesure que je grandirai, et j'espère que je pourrai gagner plus de courses à l'avenir. Je veux améliorer mon niveau, participer à des courses plus importantes et obtenir des résultats plus constants. Bref, je veux gagner plus de courses!"